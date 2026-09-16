El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles Mar del Plata registrará una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 2° de mínima y los 14° de máxima.

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Durante la mañana la jornada se presentará con vientos leves del sector sudoeste, mientras que con el correr del día, las condiciones se mantendrán estables y los vientos rotarán hacia el norte, incrementando su intensidad hasta ubicarse entre 13 km/h y 22 km/h.

Por la tarde se alcanzará la temperatura máxima prevista de 14°, mientras que hacia la noche descenderá a 9°, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte.

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