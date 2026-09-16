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Miércoles con leve repunte de la temperatura y una máxima pronosticada de 14°
Se esperan vientos leves que rotarán al norte con intensidades moderadas y una jornada sin precipitaciones, en el marco de condiciones estables durante todo el día.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles Mar del Plata registrará una jornada con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, con temperaturas que oscilarán entre los 2° de mínima y los 14° de máxima.
Durante la mañana la jornada se presentará con vientos leves del sector sudoeste, mientras que con el correr del día, las condiciones se mantendrán estables y los vientos rotarán hacia el norte, incrementando su intensidad hasta ubicarse entre 13 km/h y 22 km/h.
Por la tarde se alcanzará la temperatura máxima prevista de 14°, mientras que hacia la noche descenderá a 9°, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte.
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