El Acueducto Oeste volverá a avanzar luego de permanecer paralizado durante más de dos años. Obras Sanitarias (OSSE) acordó la continuidad de los trabajos y prevé que las tareas se retomen durante octubre, con financiamiento propio de la empresa.

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El proyecto busca reforzar el sistema de abastecimiento de agua en el oeste de Mar del Plata y aprovechar parte de la infraestructura que ya fue ejecutada. En esta nueva etapa se trabajará sobre más de 9.000 metros de cañería, que permitirán avanzar en la conexión de 11 perforaciones existentes.

El acuerdo fue formalizado por el presidente de OSSE, Tomás Amato, y la vicepresidenta Cristina Coria, junto con Luis Franco, representante de la empresa que tiene a su cargo la ejecución de la obra.

La infraestructura permitirá incorporar de manera progresiva las perforaciones al sistema de abastecimiento una vez que se completen las conexiones, los equipamientos y las instalaciones necesarias para su puesta en funcionamiento.

Desde la empresa sanitaria remarcaron que la reactivación apunta a ampliar la capacidad de respuesta del servicio frente al crecimiento que registra la zona oeste y a fortalecer una infraestructura considerada estratégica para el suministro de agua potable.

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“La reactivación de esta obra representa un paso fundamental para ampliar y fortalecer el sistema de abastecimiento, luego de más de dos años de paralización”, señaló Amato. El titular de OSSE agregó que la continuidad permitirá “avanzar sobre infraestructura que ya está construida y ponerla al servicio de los vecinos”.

La firma de la adenda contractual se produjo luego de completar las instancias administrativas necesarias para retomar el proyecto. La expectativa es que durante octubre comiencen nuevamente las tareas en el marco de esta nueva etapa.

El Acueducto Oeste integra el conjunto de obras de infraestructura con las que OSSE busca acompañar el crecimiento de Mar del Plata y garantizar una mayor capacidad de abastecimiento en los próximos años. Con la reactivación, la empresa apunta a recuperar una obra que llevaba frenada desde diciembre de 2023 y avanzar hacia la incorporación de nuevas fuentes de agua al sistema.

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