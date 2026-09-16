Luz, la adolescente de 13 años que recibió un disparo en la cabeza el pasado viernes en una casa del barrio Fortunato de la Plaza, permanece internada en estado de extrema gravedad en el área de cuidados intensivos, según el último parte médico emitido desde el Hospital Materno Infantil.

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La paciente cursa un cuadro crítico bajo coma inducido y pronóstico reservado, con un período de observación clave de 48 horas.

En ese contexto, los profesionales informaron que la menor atravesó seis paros cardiorrespiratorios y que presentó leves reacciones físicas ante estímulos auditivos, como la voz de sus familiares.

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Se recuerda que la menor sufrió un disparo en la cabeza con un revólver calibre .38 durante la noche del viernes, situación que es investigada por la Justicia ya que no hay claridad respecto de cómo ocurrió lo que en primera instancia parecía un accidente.

En ese sentido, el novio de la víctima, un adolescente de 16 años, se presentó voluntariamente ante las autoridades y declaró que el disparo se produjo de manera accidental mientras manipulaba el arma, una versión que es analizada por la fiscalía mientras se continúan recolectando pruebas.

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