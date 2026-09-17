El Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar Alende” atraviesa una situación crítica: 45 pacientes permanecen en la Guardia y no hay camas disponibles para internación, mientras otros 17 pacientes de la Región Sanitaria VIII esperan ser admitidos por requerir atención de mayor complejidad.

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En este escenario, uno de los principales focos de preocupación está puesto en la atención de los afiliados de PAMI. La reducción de prestadores que reciben pacientes de la obra social nacional generó una mayor presión sobre el sistema público y, particularmente, sobre el Hospital Alende.

En Mar del Plata, la Clínica Belgrano dio de baja las cápitas de PAMI, mientras que el Hospital Español cerró la atención para esos afiliados, según la información incorporada al planteo realizado por las autoridades sanitarias. De esta manera, la atención queda concentrada en Avenida Mitre y el Hospital Interzonal, aumentando la demanda sobre los establecimientos que continúan recibiendo pacientes.

Desde la Provincia señalaron que actualmente hay pacientes que son rechazados en el sector privado, incluso sin una evaluación médica de guardia que permita determinar la necesidad de internación y sin un proceso formal de derivación. Esto provoca, según advirtieron, un incremento en la llegada de personas al Alende a través de ambulancias privadas.

La situación se vuelve todavía más compleja porque el establecimiento es un hospital de referencia para toda la Región Sanitaria VIII. A los 45 pacientes que permanecen en la Guardia se suman otros 17 pacientes complejos que esperan su ingreso, justamente por requerir el nivel de complejidad que brinda el Interzonal.

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Frente a este escenario, el hospital se encuentra obligado a priorizar las emergencias y urgencias con riesgo de vida, mientras que la falta de camas limita su capacidad para absorber el resto de la demanda ambulatoria y no urgente.

La presión sobre el sistema público también queda reflejada en la evolución de las consultas. Entre enero y julio, las admisiones de la UPA 13 de Mar del Plata pasaron de 17.934 en 2024 a 34.190 en 2026, un incremento del 90,6%. En julio de este año se registraron 5.620 admisiones, el valor mensual más alto de la serie analizada.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense reclamaron una intervención urgente para normalizar la atención de los afiliados de PAMI y garantizar las prestaciones correspondientes, ante el riesgo de que la reducción de prestadores y la creciente demanda terminen comprometiendo la capacidad de respuesta de toda la red sanitaria de Mar del Plata y la región.

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