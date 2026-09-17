Concejales de la UCR + Nuevos Aires, la Coalición Cívica y el PRObpresentaron un proyecto en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon para solicitar la intervención de los legisladores provinciales con representación por Mar del Plata ante una eventual prórroga de las concesiones de las unidades turísticas de Punta Mogotes.

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La iniciativa busca que cualquier decisión vinculada con la extensión de las actuales concesiones cuente con control legislativo, transparencia y publicidad, especialmente ante el anunciado traspaso del complejo a la Municipalidad de General Pueyrredon.

El proyecto fue impulsado por Ariel Bordaisco, con la firma de todos los integrantes del bloque UCR + Nuevos Aires, y acompañado por Guido García, de la Coalición Cívica, y los concejales del bloque PRO, que conduce Julián Bussetti.

Los ediles plantean que los representantes de Mar del Plata en la Legislatura bonaerense promuevan las acciones necesarias para fiscalizar cualquier extensión de las concesiones y garantizar la intervención de la Cámara de Diputados y del Senado provincial cuando corresponda.

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