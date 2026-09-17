La Justicia de Garantías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata dispuso hoy la prisión preventiva por 15 días para el adolescente de 16 años acusado de efectuar el disparo que hirió gravemente en la cabeza a su novia de 14 años.

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La víctima permanece internada en estado crítico en el Hospital Materno Infantil, luego de haber recibido un impacto de bala en la región temporal derecha que quedó alojado en el cerebro.

Durante la audiencia, la fiscal Mariana Baqueiro impulsó la recalificación de la causa, que pasó de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego a la figura de lesiones gravísimas.

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Como parte de la medida cautelar, el imputado fue trasladado al Centro de Recepción de Batán, mientras la investigación avanza con pericias balísticas y testimoniales para reconstruir el hecho ocurrido el pasado sábado.

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