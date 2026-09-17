El Municipio de General Pueyrredon informó que más de seis 6000 estudiantes de escuelas públicas y privadas participaron durante el Ciclo Lectivo 2026 del programa Guardianes de Nuestra Historia, impulsado por la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos en la ciudad de Mar del Plata.

Ads

La iniciativa combina visitas guiadas por plazas históricas con charlas didácticas en instituciones educativas, con el objetivo de difundir el valor de los monumentos escultóricos urbanos y promover la concientización sobre su preservación.

“Es notable el interés que transmiten las instituciones por acercar la historia de Mar del Plata y su patrimonio a los alumnos. La devolución de ellos a través del entusiasmo en las propuestas nos reafirma en el camino que hemos elegido de divulgación”, comentó la titular del área, Costanza Addiechi.

Puede interesarte

En ese marco, alumnos del Instituto de Formación Docente Almafuerte y del Instituto de Formación Docente Nº19 realizaron recorridos por la Plaza San Martín. Asimismo, estudiantes del colegio Schweitzer participarán hoy de una actividad en la Plaza Mitre orientada a desarrollar proyectos de señalización mediante códigos QR.

La funcionara destacó que “cada año planificamos nuevas acciones para transmitir la importancia del cuidado de nuestro patrimonio escultórico y el conocimiento de la historia de Mar del Plata”, y en ese marco confirmó que “ya tenemos para el 2027 el diseño de cómo continuará el Programa Educativo Guardianes de Nuestra Historia”.

Ads

Ads