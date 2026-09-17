El presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, hizo entrega de una declartación "de interés" a la Feria Internacional Portuaria (FIP), organizada por la Fundación Desarrollo Portuario Argentino.

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La distinción destaca el valor estratégico del evento como espacio de articulación entre el sector portuario, las industrias vinculadas al mar, la logística, la energía y la innovación tecnológica en favor del desarrollo económico de Mar del Plata.

El acto se llevó a cabo durante la jornada de inauguración, que tuvo lugar en el hotel Sheraton.

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En el mismo acto, estuvieron presentes la senadora provincial Cecilia Martínez y la concejal Solange Flores, que participó como moderadora en algunos de los paneles organizados para abordar el tema del desarrollo portuario.

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