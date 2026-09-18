Mar del Plata tendrá este viernes 18 de septiembre una jornada mayormente nublada y con un incremento del viento hacia la noche.

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La temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima llegará a los 21°C durante la tarde. En la madrugada se prevé la presencia de neblina, con unos 13°C, mientras que durante la mañana el cielo estará mayormente nublado.

Por la tarde continuarán las mismas condiciones de nubosidad y se alcanzará la máxima prevista de 21°C. Para la noche, el termómetro descenderá hasta aproximadamente 14°C.

En cuanto al viento, durante la mañana y la tarde se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que hacia la noche aumentará hasta los 23 a 31 km/h, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Además, la humedad rondará el 52%.

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Por último, no se esperan lluvias durante ninguna franja de la jornada: el pronóstico oficial indica una probabilidad de precipitaciones del 0% para todo el viernes.

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