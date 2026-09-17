Mar del Plata atraviesa un proceso de expansión urbana que combina nuevos barrios, crecimiento de la superficie construida y grandes proyectos inmobiliarios. En ese escenario, el Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante una iniciativa para habilitar el desarrollo de 1.012 lotes destinados a viviendas en el oeste de la ciudad, mientras otros emprendimientos avanzan en distintos sectores del ejido urbano.

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El denominado “Loteo San Mateo”, impulsado por Reales Desarrollos SRL, contempla un predio de 40,4 hectáreas ubicado entre las avenidas Héctor Tarantino, Colón y Juan B. Justo, en las inmediaciones del Intema y próximo a los barrios Hipódromo, La Herradura, San Jorge y Santa Rosa de Lima. Para concretarlo será necesario modificar la zonificación vigente e incorporar el terreno al Distrito de Urbanización Determinada del Programa Lotes con Servicios.

El proyecto prevé 49 manzanas, más de 20.000 metros cuadrados de espacios verdes, áreas para equipamiento público y parcelas para viviendas unifamiliares permanentes. También contempla la apertura y mejorado de calles, desagües pluviales, alumbrado y las redes de agua, electricidad y cloacas. Como contraprestación urbanística, la empresa deberá ejecutar obras inicialmente valuadas en $493,8 millones, entre ellas la puesta en valor de la Plaza Barrial Ceferino Namuncurá.

La iniciativa se conoce mientras los números muestran un incremento de la actividad de la construcción en Mar del Plata. De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano difundidos recientemente, durante 2025 se aprobaron 592.598,87 metros cuadrados, mientras que en el primer trimestre de 2026 se contabilizaron otros 149.296,89 metros cuadrados. La cifra acumulada desde 2021 supera los dos millones de metros cuadrados registrados y aprobados por el municipio.

El crecimiento de la actividad se refleja especialmente en la comparación interanual. Entre enero y noviembre de 2025 ingresaron expedientes por 592.877 metros cuadrados de obra nueva, un volumen que representó un 70,6% más que durante todo 2024, cuando se habían registrado alrededor de 347.500 metros cuadrados. El dato permite dimensionar el salto que tuvo la construcción en la ciudad.

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A su vez, los 592.598,87 metros cuadrados aprobados durante 2025 representaron un volumen significativo dentro del proceso de expansión urbana. Durante el primer trimestre de 2026 se sumaron otros 149.296,89 metros cuadrados aprobados, equivalentes a aproximadamente el 25% de todo lo aprobado durante 2025 en apenas tres meses. La mayor parte de esa superficie correspondió a proyectos destinados a viviendas.

El proceso también se refleja en la aparición de nuevos desarrollos habitacionales en sectores periféricos. El proyecto San Mateo, por ejemplo, contempla 1.012 lotes sobre 40,4 hectáreas, lo que implica una superficie promedio de unos 399 metros cuadrados por parcela. La incorporación de más de un millar de lotes se inscribe así en un escenario de expansión de la ciudad donde el crecimiento de la construcción avanza junto con la extensión de la trama urbana y la demanda de nuevas obras de infraestructura.

Pero la expansión inmobiliaria también abrió interrogantes sobre cómo se financian algunos de los grandes desarrollos. Uno de los casos que quedó bajo la lupa es el de Jardines de Chauvín SA, sociedad cuyo principal accionista es Mariano Jinkis, que proyecta la construcción de dos torres de 23 y 16 pisos, con 238 unidades, sobre un terreno de 5.700 metros cuadrados ubicado en Larrea al 2850.

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El emprendimiento estuvo vinculado a una solicitud de financiamiento por *más de $52.600 millones al Banco Nación*, operación que finalmente fue rechazada. Según una investigación publicada por LA NACION, el gerente zonal de la entidad, Pablo Pourrere, había planteado objeciones sobre la documentación y las condiciones del proyecto, y posteriormente obtuvo una medida cautelar que dejó en suspenso su traslado a Santa Fe. El Banco Nación sostuvo, por su parte, que el traslado y la tramitación del crédito fueron procesos independientes y negó que existiera una relación entre ambas cuestiones.

El caso adquirió mayor repercusión por la situación de Jinkis: según informó LA NACION, el empresario y su padre, Hugo Jinkis, admitieron ante la Justicia de Estados Unidos el pago de sobornos a dirigentes del fútbol sudamericano en el marco de la investigación conocida como FIFAgate. La entidad bancaria había identificado además un riesgo reputacional y de integridad asociado al empresario antes de que finalmente se rechazara el financiamiento.

Así, mientras el municipio analiza nuevas herramientas para extender la trama urbana y sumar más de un millar de parcelas en el oeste, la ciudad continúa recibiendo proyectos de distintas escalas. El crecimiento de la construcción plantea, al mismo tiempo, un escenario en el que la disponibilidad de suelo, la infraestructura y las formas de financiamiento pasan a ocupar un lugar central en la transformación del perfil urbano de Mar del Plata.