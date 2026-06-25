El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Mar del Plata una jornada inestable, con presencia de chaparrones durante la mañana y la tarde, y lloviznas hacia la noche. En conjunto, se espera una jornada típica de invierno en la región, con escasa amplitud térmica, humedad elevada y condiciones cambiantes a lo largo del día.

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Durante la mañana se prevé una probabilidad de precipitación del 40 al 70%, con una temperatura mínima cercana a los 5° y vientos del sector oeste entre 23 y 31 km/h, lo que acentuará la sensación térmica fría.

En horas de la tarde, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque continuarán los chaparrones con menor probabilidad de precipitación, entre el 10 y el 40%. La temperatura alcanzará los 12°, con vientos del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la noche persistirá la inestabilidad con lloviznas aisladas, temperaturas en torno a los 8° y vientos moderados del sudoeste en el mismo rango que durante la tarde.

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