El proceso judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan ingresó en una instancia decisiva con la presentación de los alegatos de las querellas, que solicitaron condenas de entre cinco y ocho años de prisión para los cuatro ex integrantes de la Armada que llegaron a juicio acusados por presuntas responsabilidades en la tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

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Durante la audiencia realizada ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, los representantes de los familiares de las víctimas sostuvieron que las máximas autoridades navales involucradas conocían el estado operativo de la embarcación y, pese a ello, autorizaron su navegación.

Uno de los planteos fue formulado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, quienes representan a un grupo de familiares y solicitaron cinco años de prisión para los cuatro imputados. Según expusieron, los acusados habrían incurrido en conductas vinculadas al abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los tripulantes.

Por otro lado, la querella encabezada por Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, reclamó penas más elevadas. En su exposición consideró que existieron múltiples conductas independientes y pidió condenas de siete años para algunos de los acusados y de hasta ocho años para otros, incorporando además la figura de abandono de persona.

Los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos contra los ex responsables del área de submarinos de la Armada, a quienes las querellas atribuyeron haber desatendido advertencias previas sobre el estado técnico de la nave y no haber adoptado medidas para evitar los riesgos que finalmente derivaron en la tragedia.

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Sin embargo, los jueces adelantaron que los pedidos de condena que excedan la acusación impulsada por la fiscalía no serán considerados al momento de dictar sentencia. El tribunal recordó que, al inicio del debate, había establecido que la actuación de las querellas quedaba limitada a acompañar la acusación fiscal.

Días atrás, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas que van desde los tres años y medio hasta los cinco años de prisión para los cuatro ex jefes navales sometidos a juicio.

La próxima etapa del proceso estará a cargo de las defensas, que presentarán sus alegatos antes de que el tribunal quede en condiciones de fijar una fecha para el veredicto.

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A casi nueve años del hundimiento que provocó la muerte de 44 tripulantes, los familiares continúan reclamando que se determinen las responsabilidades por una de las mayores tragedias de la historia naval argentina.