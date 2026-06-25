Las seis personas que continúan internadas tras el trágico accidente ocurrido el lunes en la zona del Skate Park siguen bajo seguimiento médico. Según el último parte difundido este jueves, tres pacientes permanecen en estado grave y con pronóstico reservado.

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A tres días de la tragedia ocurrida en el Skatepark de Mar del Plata, donde un colectivo se descontroló y embistió a varias personas, las autoridades sanitarias actualizaron el estado de salud de los heridos que continúan internados en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Oscar Alende”.

De acuerdo con el último parte médico, una mujer de 56 años que permanecía bajo observación en el área de shock room debió ser trasladada a la unidad de terapia intensiva. De esta manera, ya son tres los pacientes que se encuentran en estado crítico: la mujer recientemente ingresada, otra paciente de 42 años y un joven de 19. Todos permanecen con pronóstico reservado y bajo estricto seguimiento médico.

Por otro lado, dos mujeres de 47 y 56 años muestran una evolución favorable y continúan recuperándose de las lesiones y fracturas sufridas durante el siniestro.

También presenta una mejoría el adolescente de 15 años que resultó herido en el hecho. Desde el centro de salud indicaron que, además de su recuperación física, recibe acompañamiento y contención por parte del equipo de salud mental.

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Mientras tanto, familiares y allegados del menor impulsan distintas acciones para ayudarlo a atravesar este difícil momento. Entre ellas, buscan recuperar el teléfono celular que desapareció tras el accidente, ya que allí conservaba fotografías y recuerdos de Guadalupe, la joven que falleció como consecuencia del impacto.

Además, amigos de la familia iniciaron una colecta solidaria para colaborar con los gastos que afrontan los padres del adolescente. Provenientes de la provincia de Chaco, permanecen en Mar del Plata acompañando la recuperación de su hijo y sin una red de apoyo cercana.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias juli.andrea.24, correspondiente a Andrea Noemí Ponce, madre del joven.

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