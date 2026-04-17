Un hombre de 35 años fue detenido luego de protagonizar un episodio de violencia en la vía pública.

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El hecho ocurrió en la zona de Azopardo al 6100 en el barrio de Villa Primera, tras un llamado al 911 que alertaba sobre una discusión de pareja. Cuando los efectivos llegaron al lugar e intentaron identificarlo, el hombre reaccionó de forma agresiva y golpeó a los policías, aunque no provocó lesiones.

Tras un breve forcejeo, fue reducido y detenido. En su poder llevaba dos equipos de comunicación tipo handy.

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El hombre fue trasladado a la Unidad Penal de Batán y quedó a disposición de la Justicia.

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