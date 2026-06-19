La Justicia de Mar del Plata agravó la acusación contra Matías Fay y lo investiga ahora por tentativa de homicidio, tras el episodio ocurrido semanas atrás en Playa Grande en el que un joven terminó atropellado luego de ser empujado al asfalto durante una discusión.

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El fiscal Paulo Cubas, titular de la Oficina de Composición Temprana de Conflictos Sociales, dispuso elevar las actuaciones a la Fiscalía General para que el caso sea derivado a una Unidad Funcional de Instrucción especializada, a partir del análisis de pericias, testimonios y registros fílmicos.

Según la reconstrucción judicial, el hecho pasó de ser inicialmente considerado como lesiones leves a una calificación de tentativa de homicidio, tras establecerse que Fay habría empujado deliberadamente a la víctima hacia la calzada mientras la amenazaba de muerte, en el marco de un altercado previo.

El episodio tuvo lugar en la zona de Playa Grande, donde la víctima, identificada como Valentín Lastra, terminó siendo atropellada por un vehículo tras caer a la vía pública luego del empujón.

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Con la nueva calificación penal, las autoridades deberán fijar fecha para la declaración indagatoria del imputado. Mientras tanto, la defensa de Fay, integrada por los abogados Joaquín Rúa y Pedro Martín Casas, solicitó evitar una “condena anticipada” en redes sociales y afirmó que su cliente está a disposición de la Justicia.

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Asimismo, los defensores presentaron capturas de mensajes enviados por el imputado a allegados de la víctima minutos después del hecho, en los que habría consultado por su estado de salud, con el objetivo de sostener que no existió intención de provocar la muerte.