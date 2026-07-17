Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de robarle el vehículo a un chofer de aplicación y sustraer posteriormente la rueda de auxilio de otro automóvil.

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El operativo comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el robo de una rueda de auxilio de un Fiat Cronos estacionado en España al 3700. Con el apoyo de las cámaras de seguridad, personal del Comando de Patrullas localizó al sospechoso en Rodríguez Peña y Salta.

La investigación permitió establecer que minutos antes el acusado y otro hombre, que permanece prófugo, habían abordado a un chofer de aplicación en Saavedra, entre Jujuy y Salta. Tras amenazarlo con un arma blanca, le robaron un Renault Clío.

Luego utilizaron ese vehículo para trasladarse hasta España al 3700, donde forzaron el Fiat Cronos y sustrajeron su rueda de auxilio. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

El Renault Clío fue recuperado poco después en Quintana, entre España y 20 de Septiembre. En su interior encontraron la rueda robada, prendas de vestir, herramientas, un parlante, un soporte para celular, guantes, un cartucho de gas butano y otros objetos, que fueron secuestrados.

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La Fiscalía de Flagrancia dispuso la formación de una causa por robo calificado por el empleo de arma blanca y robo, la restitución de los elementos reconocidos por las víctimas y el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44.

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