Un hombre de 30 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes luego de ser sorprendido con una motocicleta que había sido robada minutos antes en el barrio El Grosellar.

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El procedimiento se realizó cerca de la 1.30 en la esquina de Montegrande y Zacagnini, donde personal del Comando de Patrullas observó a dos hombres: uno circulaba en bicicleta y el otro llevaba una moto a pie.

Cuando los efectivos les dieron la voz de alto, el hombre que estaba en bicicleta escapó, mientras que el restante fue interceptado. Durante la identificación, no pudo justificar la procedencia del rodado ni presentar documentación.

Además, los policías comprobaron que la motocicleta tenía el tambor de arranque dañado y los cables de encendido puenteados.

Tras una serie de averiguaciones, se logró ubicar al propietario registral y luego al tenedor legítimo del vehículo, un hombre de 69 años domiciliado en Millán al 2100. La víctima constató que instantes antes le habían sustraído la moto, una bicicleta rodado 29 y una herramienta tipo sensitiva, luego de dejar el portón de su vivienda sin medidas de seguridad.

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La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso la formación de una causa por robo, la notificación del imputado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, su presentación en sede judicial y la restitución de la motocicleta a su dueño.

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