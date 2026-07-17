Un hombre de 33 años que permanecía prófugo fue detenido en la vía pública por efectivos de la Comisaría 16ª, mediante tareas investigativas y tras una orden de captura vigente dispuesta por el Tribunal en lo Criminal Nº3.

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Sobre el individuo pesaba un pedido de detención activo en el marco de una causa caratulada como portación ilegal de arma de guerra. La medida había sido dictada el miércoles por los magistrados intervinientes, lo que activó un operativo de búsqueda intensiva por parte de las fuerzas de seguridad.

El procedimiento fue el resultado de una serie de tareas de inteligencia de campo y relevamientos encubiertos realizados en distintos sectores de la ciudad. A partir de estos trabajos, el personal policial logró establecer el paradero del sospechoso y montar un dispositivo de vigilancia discreta.

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La detención se concretó sobre la calle República de Cuba 7400, donde el hombre fue interceptado en la vía pública y sometido a su correspondiente identificación técnica, sin que se registraran incidentes durante el operativo.

Tras labrarse las actuaciones de rigor en la dependencia policial, y por disposición del tribunal interviniente, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal Nº15 de Batán, donde permanecerá alojado e incomunicado a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal.

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