La Municipalidad, a través de la Secretaría de Salud, lanzó una amplia agenda de talleres gratuitos de promoción y prevención que se desarrollarán durante julio en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios comunitarios de Mar del Plata.

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La propuesta incluye actividades vinculadas a la alimentación saludable, diabetes, salud integral, embarazo, nutrición, actividad física, huerta, yoga y escritura creativa. La mayoría de los encuentros no requiere inscripción previa.

En la Sociedad de Fomento Barrio Libertad (Ayacucho 8951) se realizará un grupo de salud integral todos los viernes a las 10:30, mientras que en el CAPS Newbery (Moreno 9375) habrá talleres de diabetes los miércoles de 10:30 a 12:00, caminatas los jueves a las 09:00 y un taller de tejido el segundo y cuarto jueves a las 10:30.

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Por su parte, en el CAPS Belisario Roldán (Rodríguez Peña 7848) se dictarán talleres de hábitos saludables los lunes a las 10:00 y de alimentación complementaria los jueves a las 08:30. Y en el CAPS Parque Independencia (avenida Jorge Newbery 3585) se desarrollarán talleres de suelo pélvico y embarazo el segundo y cuarto martes, además de encuentros específicos de alimentación y embarazo con nutrición durante julio.

En el CAPS Alto Camet habrá encuentros sobre diabetes y huerta en diferentes semanas del mes, mientras que en el CAPS Adolescencia (Rivadavia 3783) se brindarán clases de yoga los martes, talleres de escritura creativa los viernes y un espacio para padres y referentes de adolescentes.

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Además, el CAPS Estación Camet realizará caminatas y charlas para personas con hipertensión los miércoles, junto con testeos rápidos de VIH y sífilis los viernes, mientras que la Unidad Gerontológica (Gaboto 4697) y el espacio Meyrelles (Alejandro Korn 2279) también suman talleres sobre alimentación y nutrición en distintas fechas.

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Entre las actividades destacadas, en el CAPS Playas del Sur se realizará una charla sobre Alzheimer a cargo de profesionales de GAMA Centro Integral de la Memoria. El encuentro abordará problemáticas vinculadas a la memoria, el impacto de las demencias en la vida cotidiana y estrategias de acompañamiento para familiares y cuidadores.

La actividad será abierta y gratuita, orientada a toda la comunidad. Para conocer el cronograma completo y detalles de cada propuesta, los interesados pueden consultar en los CAPS más cercanos o ingresar al sitio www.mardelplata.gob.ar/tallerespromopreventivos.

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