Un hombre de 25 años fue aprehendido, acusado de robo tras intentar ingresar a un comercio céntrico, luego de un operativo realizado por personal de la Comisaría Primera a partir de un llamado al 911.

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El procedimiento se inició cuando una alerta telefónica advirtió sobre un sujeto que estaba forzando la puerta de un local en San Luis al 2100. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a la víctima, una mujer de 36 años, quien brindó detalles sobre las características físicas y la vestimenta del presunto autor.

Con esa información, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones que permitió interceptar al sospechoso a pocas cuadras del lugar, logrando su aprehensión y estableciendo su vinculación con el hecho.

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En la causa intervino la UFI de Flagrancia, que dispuso actuaciones por el delito de robo y el traslado del imputado a sede fiscal para la audiencia correspondiente.

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