Mar del Plata consolidó en 2025 su liderazgo como destino de turismo de reuniones en el interior del país, al registrar 986 eventos y mantenerse como la segunda plaza a nivel nacional, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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El dato representa un crecimiento del 0,3% respecto al año anterior y confirma una tendencia sostenida en la ciudad, que continúa posicionándose como un eje turístico clave para dinamizar la economía local durante todo el año.

“Este desempeño responde a una estrategia integral de promoción impulsada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), basada en la articulación entre el sector público y privado para la captación de congresos, convenciones y encuentros de diversa índole”, señalaron desde el Ente.

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En este sentido, la ciudad no solo sostiene un alto volumen de eventos, sino que amplía su capacidad para albergar propuestas de distintas características, que incluyen actividades deportivas, culturales, ferias, charlas y congresos.

“Estos números reflejan un trabajo sostenido de posicionamiento y promoción de Mar del Plata como sede de congresos y convenciones, que nos permite seguir creciendo y generando movimiento económico durante todo el año”, agregaron desde el EMTURyC.

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