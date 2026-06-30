La 66ª Caravana de la Primavera comenzó a organizarse en Mar del Plata y se realizará el 20 de septiembre, con convocatoria a las 08:00 en la intersección de Matheu y Jujuy, impulsada por jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo.

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El recorrido de ida incluirá Matheu, Independencia, Juan B. Justo y Avenida de los Trabajadores hasta el Centro Scout Mar del Plata, donde se realizará una pausa. El regreso será por la costa hasta Luro, con cierre en el Monumento al General San Martín cerca de las 16:30.

Desde la organización informaron que toda la información para los participantes se difundirá a través de redes sociales oficiales, en Instagram (@caravanamdp) y Facebook (Caravana de la Primavera).

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La iniciativa convoca a vecinos y visitantes a recorrer la ciudad en bicicleta, promoviendo la participación comunitaria y celebrando la llegada de la primavera con una propuesta recreativa abierta a todas las edades.

La organización está a cargo de unos 30 jóvenes de entre 13 y 23 años, distribuidos en equipos de trabajo con funciones específicas. En esta edición, la coordinación general está en manos de Ignacio Monacchi y Julián Favero.

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La Caravana de la Primavera, declarada Patrimonio Cultural Intangible de Mar del Plata, se realiza desde 1961, cuando el sacerdote Pablo Marinacci impulsó la primera edición junto a un grupo de jóvenes del Oratorio Juvenil Pequeño Mundo, en una actividad que con el tiempo se transformó en un evento masivo de interés provincial.

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El Oratorio Juvenil Pequeño Mundo forma parte de la Obra Don Orione y continúa promoviendo propuestas destinadas a jóvenes, combinando formación, compromiso social y actividades comunitarias.

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