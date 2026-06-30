En Mar del Plata, la Prefectura Naval Argentina celebró su 216° aniversario con una ceremonia cargada de emoción en su sede local, ubicada en la zona portuaria. El acto fue encabezado por el jefe de la Prefectura Mar del Plata, prefecto mayor José Cristian Abel Vigano, y contó con la presencia de autoridades políticas, judiciales, consulares y representantes de distintos sectores de la comunidad.

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La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional y continuó con una invocación religiosa a cargo del capellán castrense Claudio Munilla. Uno de los momentos más conmovedores fue el minuto de silencio en honor a los efectivos caídos en cumplimiento del deber.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a miembros de la institución por intervenciones destacadas. Entre ellos, el ayudante de segunda Carlos Pirttimaki fue distinguido por rescatar a dos mujeres que habían sido arrastradas por la corriente del Río Bermejo. También fue reconocido el personal de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) Mar del Plata por su labor en la extinción de incendios rurales en el Partido de General Pueyrredon.

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Asimismo, se otorgó una distinción a la tripulación del Guardacostas GC-72 Buenos Aires, que asistió a un crucero de bandera bahameña con más de 450 personas a bordo que debió desviar su rumbo hacia la ciudad por condiciones climáticas adversas. En la misma línea, se destacó el accionar del personal involucrado en un operativo de seguridad y judicial de gran escala vinculado a una causa por infracción a la Ley 22.362, que incluyó múltiples allanamientos simultáneos.

En otro tramo del acto, se entregó el Diploma a la Amistad a Carlos Contartese, presidente del Club de Motonáutica Mar del Plata, en reconocimiento a décadas de colaboración con la fuerza, incluyendo la cesión de un espacio estratégico para tareas de salvamento y rescate.

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Uno de los momentos más emotivos fue la entrega de medallas por “bodas de oro” a efectivos que cumplieron 50 años de servicio en la institución, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso.

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El cierre estuvo marcado por la lectura del mensaje del prefecto nacional naval, Guillermo Giménez Pérez, en el que se resaltó el “compromiso inquebrantable” y el “esfuerzo silencioso, pero gigante” del personal. En ese marco, se convocó a continuar trabajando con vocación y entrega: “Que este aniversario nos encuentre unidos, orgullosos de lo logrado y esperanzados por todo lo que aún podemos alcanzar. Sigamos navegando el futuro con la misma convicción, el mismo coraje y la misma pasión que han guiado a nuestra Institución durante más de dos siglos”.

La ceremonia concluyó con la entonación de la marcha de la Prefectura Naval Argentina y el sobrevuelo de uno de los helicópteros de la fuerza, que acompañó el cierre del acto ante el aplauso de los presentes.



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