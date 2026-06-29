La Municipalidad de General Pueyrredon firmó un nuevo convenio de colaboración con Camuzzi y la Asociación Conciencia para dar continuidad a los programas "Emprendiendo tu futuro" y "Cocinas para crecer", dos iniciativas orientadas a la formación profesional y al acompañamiento de vecinos que buscan desarrollar emprendimientos o mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral.

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A través de este convenio, las instituciones continuarán trabajando de manera conjunta en propuestas que combinan capacitaciones, mentorías y acompañamiento personalizado, con el objetivo de brindar herramientas técnicas y de gestión para que los participantes puedan iniciar, consolidar o hacer crecer sus proyectos productivos.

Uno de los programas, "Emprendiendo tu futuro", está orientado a quienes desean desarrollar un emprendimiento y ofrece contenidos vinculados al diseño de modelos de negocio, análisis de mercado, planificación, comunicación y gestión. En tanto, "Cocinas para crecer" suma formación técnica en gastronomía mediante clases teórico-prácticas, junto con herramientas para potenciar emprendimientos relacionados con ese sector.

Desde el Municipio destacaron que ambas iniciativas se desarrollan desde hace seis años y forman parte de una estrategia de articulación entre el Estado, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para ampliar las oportunidades de formación y favorecer el crecimiento de emprendimientos locales.

Asimismo, remarcaron que este tipo de acuerdos contribuye a fortalecer la agenda de formación profesional del distrito, promoviendo la generación de empleo, el desarrollo de proyectos propios y la adquisición de conocimientos que faciliten la inserción laboral de los vecinos de General Pueyrredon.

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Quienes deseen participar en estos programas o recibir más información pueden comunicarse con la Oficina de Empleo, de lunes a viernes de 8.15 a 15, a través del correo electrónico [email protected].

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