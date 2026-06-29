Con una destacada convocatoria concluyó la II Semana Social Diocesana de Mar del Plata, organizada por el Secretariado de Pastoral Social bajo el lema "Educación y trabajo al servicio de la dignidad humana".

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El encuentro, realizado en el Hotel 13 de Julio, reunió durante dos días a representantes del ámbito político, educativo, empresarial, sindical, universitario, social y eclesial para reflexionar sobre los principales desafíos de la actualidad desde la Doctrina Social de la Iglesia.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de más de 200 estudiantes de quinto y sexto año de escuelas secundarias católicas de toda la diócesis. Tras varios meses de trabajo sobre distintas problemáticas sociales, los jóvenes presentaron sus conclusiones y compartieron mesas de diálogo con dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y referentes educativos.

La apertura estuvo encabezada por el obispo de Mar del Plata, monseñor Ernesto Giobando, quien convocó a "poner a la persona en el centro" y definió la Semana Social como un espacio para generar propuestas concretas que contribuyan a transformar la realidad. Además, reafirmó el compromiso de la Iglesia con la justicia social, el trabajo digno, el bien común y el cuidado del ambiente.

Del acto inaugural participaron intendentes de distintos municipios de la región, funcionarios provinciales y municipales, autoridades universitarias, concejales, legisladores y representantes de organizaciones empresariales, sindicales y sociales.

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Como la primera jornada coincidió con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, las actividades concluyeron con una marcha desde el Hotel 13 de Julio hasta la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. La caminata fue organizada por la Mesa de las Periferias y la Pastoral de Adicciones para expresar el acompañamiento a las personas que atraviesan consumos problemáticos y a sus familias.

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el impacto de la inteligencia artificial. Durante el viernes se desarrollaron dos paneles integrados por especialistas, empresarios, dirigentes gremiales y autoridades universitarias, quienes analizaron cómo las nuevas tecnologías transforman el mundo del trabajo, la producción y la educación, remarcando la necesidad de que el desarrollo tecnológico esté siempre al servicio de las personas.

La jornada del sábado incluyó una conferencia de monseñor Giobando sobre el rol de la Doctrina Social de la Iglesia en la acción pastoral, la presentación del proyecto Eco-Comunidades, inspirado en la encíclica Laudato Si', y la presentación del libro El Evangelio de la gratuidad, dedicado a la figura del joven mártir congoleño Floribert Bwana Chui.

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La II Semana Social Diocesana finalizó con una misa de acción de gracias y con el compromiso de continuar promoviendo espacios de diálogo y construcción colectiva donde la educación, el trabajo, la solidaridad y la dignidad humana sean pilares para el desarrollo de la comunidad.