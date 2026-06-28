La ciudad sufrió este domingo un masivo corte de energía eléctrica que afectó a distintos barrios de la ciudad durante las primeras horas de la mañana.

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La interrupción comenzó alrededor de las 7.30 y el servicio se fue restableciendo de manera gradual cerca de las 9.

A través de un comunicado, EDEA informó que el apagón se produjo por "una falla en la red de distribución de 132 kV". La empresa señaló que sus equipos técnicos trabajaron para normalizar el suministro "lo antes posible".

Mientras se extendía el corte, numerosos vecinos utilizaron las redes sociales para reportar la falta de electricidad y también denunciaron problemas en el servicio de agua potable, que en algunos sectores quedó interrumpido de manera simultánea.

Desde EDEA recordaron que los usuarios pueden realizar reclamos técnicos a través de la línea gratuita 0800-666-3332, por WhatsApp al 223 634-3332 o mediante su sitio web oficial.

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