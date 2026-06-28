Se espera una jornada con abundante nubosidad, bajas temperaturas y viento, por lo que quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre deberán salir bien abrigados.

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La temperatura oscilará entre los 3 °C de mínima y los 12 °C de máxima. Durante gran parte del día el cielo permanecerá mayormente nublado, mientras que el viento contribuirá a que la sensación térmica sea inferior a la registrada por el termómetro.

Si bien no se pronostican lluvias de importancia, el ambiente continuará fresco desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, con escasas variaciones térmicas a lo largo de la jornada.

El panorama invernal continuará durante el comienzo de la próxima semana. Para el lunes se prevé un descenso aún mayor de la temperatura mínima, que podría ubicarse cerca de los 0 °C, con condiciones propicias para la formación de heladas en distintos sectores de la región.

De esta manera, el último domingo de junio cerrará con un escenario ideal para actividades bajo techo, mientras que quienes deban salir deberán tomar precauciones ante el frío, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

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