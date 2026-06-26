Esta mañana, peritos judiciales comenzaron el trabajo de verificación técnica sobre el colectivo involucrado en el siniestro ocurrido frente al Skate Park de Mar del Plata, hecho que dejó como saldo una víctima fatal y seis personas heridas. La unidad permanece secuestrada en el predio ubicado en Nasser y Rawson, donde se desarrolla la investigación.

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El procedimiento se enmarca en la causa que instruye la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Germán Vera Tapia, y tiene como objetivo determinar si la presunta falla en la dirección señalada por testigos y por el propio chofer se produjo de manera súbita al momento del impacto o si existían desperfectos previos.

Según la reconstrucción del operativo, se dispuso el traslado del colectivo hacia un sector más alejado dentro del predio, en una zona con fuerte presencia de móviles policiales y vehículos oficiales, lo que modificó las condiciones de observación del peritaje.

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Esa reubicación generó disconformidad entre abogados y familiares de las víctimas, quienes manifestaron que no pudieron seguir el desarrollo del procedimiento desde el punto original de visualización. En ese contexto, se indicó además que los peritos de parte no habrían tenido intervención directa en esta etapa, quedando la labor principal a cargo de Policía Científica.

El operativo continuó bajo resguardo del área, mientras se aguardaban las conclusiones técnicas que serán incorporadas al expediente judicial y que resultan centrales para establecer la mecánica del hecho.

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