La Municipalidad de General Pueyrredon conmemoró hoy el Día Mundial del Ambiente con una jornada educativa y recreativa en el Espacio EDEA, Comunidad y Energía (Mendoza y Garay), con la participación de alrededor de 400 alumnos de escuelas públicas y privadas.

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La actividad, orientada principalmente a estudiantes de nivel primario y secundario, se desarrolló mediante un circuito de estaciones lúdicas e interactivas que promovieron el aprendizaje y la reflexión sobre el cuidado del ambiente, incentivando la incorporación de hábitos sustentables en la vida cotidiana.

En simultáneo, se dispuso un Punto Verde Móvil -activo de 09:00 a 13:00- para la recepción de materiales reciclables como papel, cartón, plásticos, metales y vidrio, además de residuos especiales como pilas, aceite vegetal usado, lentes y aparatos eléctricos y electrónicos. También se entregaron árboles de vereda en el marco del programa Adoptá un árbol.

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A través de distintas postas temáticas, los participantes abordaron problemáticas vinculadas a los recursos naturales y el desarrollo sostenible. Entre ellas se destacaron propuestas como Cambio Climático y Biodiversidad, Huella Ecológica, Mundo Microscópico, Ecomemo, Juego Ecosistémico y Manos a la Tierra, donde se confeccionaron macetas con semillas. También se incluyeron experiencias vinculadas a la economía circular y la educación ambiental.

La jornada contó con la participación de diversas instituciones y organismos, entre ellos Obras Sanitarias, con propuestas sobre el uso responsable del agua; EDEA, a través de la Liga de la Energía; el área de Movilidad Urbana, con iniciativas de movilidad sustentable; y Defensa Civil, con recomendaciones preventivas.

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Asimismo, formaron parte de la actividad el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con la propuesta Mar de Plancton; el Polo Ambiental Mar del Plata; la empresa Ciardi, que presentó un vehículo eléctrico; y AQUV, dedicada a la reutilización del aceite vegetal usado.

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