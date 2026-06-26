La Municipalidad de General Pueyrredon informó que realizará una charla sobre tenencia responsable de animales de compañía y prevención del maltrato animal en el establecimiento educativo secundario de la zona donde ocurrió el caso de "Tinto", el gato que aparece en el video difundido en redes sociales y medios de comunicación y que fue rescatado tras un trabajo conjunto entre el Municipio, vecinos y rescatistas.

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La propuesta es impulsada por la División de Inspectoría y Maltrato Animal de Zoonosis en coordinación con organizaciones proteccionistas y forma parte de las acciones de prevención y concientización que lleva adelante el área para fomentar el respeto por los animales y promover una convivencia responsable.

El rescate del felino fue posible gracias al trabajo articulado entre personal de la División de Inspectoría y Maltrato Animal, vecinos comprometidos y organizaciones proteccionistas, quienes lograron localizar al animal y garantizar su atención veterinaria. Desde el Municipio agradecieron especialmente la colaboración de Patricia, Anahí, Vicky y Carla por el compromiso demostrado durante todo el proceso.

"Tinto" es un gato sociable y de carácter dócil que frecuentaba una garita de la zona. No tenía un propietario identificado y era asistido regularmente por Patricia, una vecina que también colabora con el cuidado de otros gatos comunitarios y animales abandonados del barrio.

Tras el rescate, recibió atención clínica veterinaria, fue castrado, vacunado y permaneció bajo cuidados transitorios hasta completar su recuperación. Actualmente se encuentra en buen estado de salud, permanece en un hogar de tránsito y espera ser adoptado por una familia responsable. Quienes deseen postularse como hogar de tránsito o para futuras adopciones, o conocer más sobre el programa, pueden ingresar a bit.ly/Transitoparaadopcion.

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Además, las instituciones educativas interesadas en recibir charlas sobre tenencia responsable y prevención del maltrato animal pueden solicitar la actividad a través del formulario web habilitado por la Municipalidad.

En relación con las denuncias por maltrato animal, las autoridades recordaron que los vecinos deben realizar primero la denuncia penal en la comisaría más cercana o enviarla al correo [email protected], aportando la mayor cantidad de información posible. Luego, con el número de Investigación Penal Preparatoria (IPP) o los datos de la causa, deberán completar el formulario web correspondiente para que Zoonosis pueda intervenir.

El Municipio recordó también que los propietarios, poseedores o tenedores de mascotas tienen la obligación de mantener a los animales en condiciones adecuadas de higiene, bienestar y seguridad, proporcionarles agua limpia, alimentación, atención veterinaria y los cuidados necesarios para prevenir enfermedades zoonóticas.

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Asimismo, la Ordenanza Municipal Nº 22.031 establece que la persona responsable de un animal debe responder por los daños, perjuicios o molestias que este pudiera ocasionar. La normativa también prohíbe que los animales de compañía permanezcan habitualmente en balcones, terrazas, vehículos, habitaciones sin ventilación u otros espacios que no garanticen su salud y bienestar. Además, no pueden deambular sueltos por la vía pública y, cuando salgan del hogar, deben hacerlo con correa y collar.

Para consultar la normativa vigente sobre tenencia responsable, los vecinos pueden ingresar a bit.ly/ordenanzatenenciaresponsable.

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