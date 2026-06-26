El Municipio de General Pueyrredon resolvió aplicar una multa de $1.879.235.801,51 a la empresa Emprendimientos Eléctricos del Sur S.A., adjudicataria de la construcción del futuro Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Batán, por incumplimientos en los plazos de ejecución de la obra.

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La decisión quedó plasmada en la Resolución 121/26, firmada por el secretario de Obras y Planeamiento Urbano, Jorge González. De acuerdo con el expediente administrativo, el proyecto presenta un avance físico del 50,68%, cuando la fecha prevista para su finalización había sido fijada para el 30 de septiembre de 2025.

La obra contaba con un plazo de ejecución de 576 días corridos, incluyendo las prórrogas otorgadas durante el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, al no completarse dentro del período establecido, el Ejecutivo municipal resolvió aplicar la sanción económica.

Según la resolución, el monto de la multa será descontado de cualquier saldo pendiente de pago que deba percibir la empresa o de las garantías retenidas por la Municipalidad. Además, se indicó que el valor actualizado del contrato alcanzaba los $1.975 millones al 15 de abril de este año.

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En paralelo, el Municipio también autorizó redeterminaciones de precios correspondientes a distintos certificados de obra emitidos durante 2025, con actualizaciones superiores al 300% respecto de los valores originales.

El CEMA Batán es una de las obras sanitarias más importantes proyectadas para la zona sur del partido de General Pueyrredon. El edificio está pensado para brindar atención médica ambulatoria, servicios de diagnóstico, guardia permanente y consultorios especializados, aprovechando una estructura de hormigón ya existente.

Aunque el proyecto sufrió sucesivas demoras desde su adjudicación, el Presupuesto Municipal 2026 contempla una partida superior a los $1.635 millones para continuar con los trabajos. No obstante, por el momento no existe una fecha oficial para la finalización de la obra.

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