El invierno seguirá haciéndose sentir este viernes en Mar del Plata, aunque las condiciones meteorológicas mostrarán una mejora respecto de jornadas anteriores. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima es de 2°C y la máxima alcanzará los 11°C.

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Durante la madrugada y la mañana el ambiente será muy frío, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Con el correr de las horas se prevén períodos de mayor presencia de sol y no se esperan lluvias para la ciudad.

El viento soplará del sector norte con intensidad moderada, lo que favorecerá un leve ascenso de la temperatura durante la tarde. De todos modos, el abrigo seguirá siendo indispensable, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, cuando volverá a descender la temperatura.

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