Mar del Plata no será sede del Enduro de Invierno en 2026. La decisión fue adoptada por el Municipio, que resolvió no destinar los recursos necesarios para llevar adelante una nueva edición de la competencia, uno de los eventos deportivos más convocantes de los últimos años en la ciudad.

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Según trascendió, la organización del certamen requería una inversión aproximada de 1.200 millones de pesos, un monto que la administración local consideró excesivo en el actual contexto económico. Por ese motivo, los fondos previstos para el evento serán reasignados a otras actividades programadas para el calendario anual.

La definición pone fin a meses de incertidumbre en torno a la continuidad de la prueba, que había logrado consolidarse como una de las principales atracciones del invierno marplatense. En sus últimas ediciones reunió a cientos de pilotos de distintos puntos del país y convocó a una multitud de espectadores sobre la costa de la ciudad.

Desde la empresa organizadora se habían mantenido conversaciones con las autoridades municipales para intentar garantizar la realización de la competencia, aunque las negociaciones no prosperaron.

De esta manera, el Enduro de Invierno quedará fuera de la agenda local este año, marcando la interrupción de un evento que había ganado relevancia tanto en el ámbito deportivo como turístico.

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