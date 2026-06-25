En pleno clima mundialista y con la ilusión a flor de piel, una pareja marplatense se convirtió en el centro de las miradas en el Hospital Materno Infantil al elegir un llamativo nombre para su primera hija.

Ads

La pequeña, llamada Ainhoa Messia Aguilar, nació este miércoles a las 17:35 horas con un peso de 3,125 kilogramos, coincidiendo exactamente con el 24 de junio, fecha en la que el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, celebró sus 39 años.

La historia detrás de la elección combina el azar de los tiempos médicos con la devoción deportiva de un padre futbolista. Aunque el turno de internación estaba programado para el martes 23, la dilatación se prolongó más de lo esperado, abriendo la puerta a una inesperada ocurrencia en la habitación del hospital.

Puede interesarte

"Nosotros teníamos turno de internación para el 23. Llegamos al hospital y nos dijeron que podía tardar", relató Elías, el padre de la bebé, en diálogo con El Marplatense. “Entonces le digo a mi señora: 'Ojalá tarde, así nace a las 00:00 de la noche para el cumple del Mesías'. Y ahí como que sonó Messia... Y Messi para mí es mi ídolo todo, es el mejor del mundo”.

Con la clasificación de la Selección bajo el brazo y los goles del certamen gritados a contrarreloj, el flamante papá no oculta su máximo deseo: " Ojalá esto llegue para que ellos lo vean, y también Messi".

Ads

Ads