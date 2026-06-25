La Secretaría de Educación de General Pueyrredon abrió la inscripción al Club de Abuelas y Abuelos Narradores, una propuesta destinada a personas mayores de 55 años que se desarrollará en el Centro Cultural Osvaldo Soriano (Catamarca y 25 de Mayo), con inscripción disponible hasta el 14 de julio.

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La iniciativa consiste en un espacio de voluntariado artístico y social que brinda formación en narración oral, con el objetivo de realizar presentaciones en jardines de infantes y en distintos escenarios del municipio.

La inscripción se realiza de manera virtual a través del formulario disponible en www.formularios.mardelplata.gob.ar/?id=1229, el cual también se encuentra accesible desde la web oficial del área de Educación.

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Las actividades incluyen una reunión informativa y clases semanales que se llevarán a cabo los martes a partir de las 09:00 en la Sala B del mencionado centro cultural.

Este programa cuenta con más de 40 años de trayectoria y promueve la participación activa de personas mayores, fomentando el intercambio cultural y la construcción de vínculos intergeneracionales a través de la narración.

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