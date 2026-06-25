En el recinto de sesiones del Concejo Deliberante se realizó un acto conmemorativo por el Día Nacional del Barrendero, establecido por la Ley 27.069.

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Se recuerda que la fecha fue instaurada en homenaje al sacerdote Mauricio Kleber Silva, detenido desaparecido durante la última dictadura cívico-militar mientras realizaba tareas de barrido en la vía pública.

Durante el acto, se destacó el valor del trabajo de los barrenderos como una tarea esencial para la salud comunitaria, desarrollada en condiciones climáticas adversas y sostenida desde la dignidad del esfuerzo cotidiano.

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El homenaje recupera la figura de Silva (1925-1977), conocido como “cura barrendero”, desaparecido el 14 de junio de 1977 mientras realizaba tareas en la vía pública, en el marco de las políticas de memoria colectiva promovidas por la normativa vigente.

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