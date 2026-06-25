Un informe elaborado por especialistas del CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata reveló un marcado crecimiento de las áreas periurbanas y una distribución desigual de los espacios verdes en distintos sectores del Partido de General Pueyrredon.

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El estudio fue presentado por la organización Mar del Plata Entre Todos y desarrollado por investigadoras del Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM), dependiente de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET.

La investigación analizó cuatro dimensiones vinculadas a la sostenibilidad urbana: la expansión de la ciudad, la disponibilidad de espacios verdes, el acceso equitativo a espacios verdes y azules públicos y el impacto del fenómeno conocido como isla de calor urbana.

Entre las principales conclusiones, el informe señala que las áreas periurbanas crecieron de manera acelerada, especialmente hacia el sur y el norte costero de Mar del Plata. Este proceso genera nuevas demandas sobre la infraestructura urbana y plantea desafíos para la planificación territorial.

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Además, los datos muestran que cerca del 25% de la población no cuenta con un acceso adecuado a espacios verdes y azules públicos, una situación que repercute directamente en la calidad de vida de los habitantes.

Otro de los puntos destacados es el impacto de la denominada "isla de calor urbana". Según el relevamiento, algunos sectores de la ciudad registran temperaturas nocturnas de hasta 2,8 grados centígrados superiores durante el verano debido a la concentración de construcciones, superficies asfaltadas y la escasez de vegetación.

Desde la Red Mar del Plata Entre Todos señalaron que estos indicadores permiten identificar desigualdades ambientales y aportar información para el diseño de políticas públicas orientadas a una ciudad más sostenible, resiliente y equitativa.

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El informe completo se encuentra disponible para consulta pública a través del sitio web de la organización.