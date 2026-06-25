El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas de la Costa Atlántica (STIGAS) advirtió sobre la situación del sistema ante las bajas temperaturas y confirmó que, si bien el suministro domiciliario se mantiene con normalidad, ya comenzaron a aplicarse restricciones en estaciones de GNC para priorizar el consumo residencial.

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Desde el gremio explicaron que el incremento de la demanda en los hogares obligó a implementar las primeras medidas de regulación del servicio, orientadas a garantizar el abastecimiento en el sector prioritario durante el período de mayor consumo.

En ese marco, señalaron que las restricciones iniciales alcanzan a algunas estaciones de GNC, en una estrategia escalonada que busca sostener la presión del sistema y evitar interrupciones en el suministro domiciliario.

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Asimismo, advirtieron que, de persistir las temperaturas extremas, las limitaciones podrían profundizarse de manera progresiva. En una primera instancia, las restricciones podrían ampliarse a estaciones con contrato firme y, posteriormente, evaluarse su extensión a otros sectores de consumo.

Desde STIGAS remarcaron que el monitoreo de la situación es permanente y que las decisiones se ajustarán en función de la evolución de la demanda energética en los próximos días.

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