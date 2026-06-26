La visita de Macri no es un hecho aislado de la agenda local, sino un movimiento clave en el tablero político nacional. La llegada del exmandatario ocurre en medio de la fuerte crisis que atraviesa el Gobierno nacional por la tambaleante situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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Mar del Plata se convertirá así, durante la jornada de este viernes, en el búnker de discusión donde el PRO buscará alinear filas, definir si profundiza su autonomía o si mantiene el esquema de colaboración con La Libertad Avanza, y evaluar el impacto de la crisis de Gabinete en los armados provinciales.

El foco de la discusión interna del partido está puesto en cómo capitalizar o contener el impacto del desgaste gubernamental, especialmente tras confirmarse que el próximo martes el nuevo vocero presidencial, Ravier, dará su primera conferencia de prensa en reemplazo de las funciones habituales del área.

En los sectores del PRO bonaerense y local que responden a Macri, la expectativa es total. Se prevé que el exjefe de Estado mantenga reuniones con referentes clave de la quinta sección electoral para blindar el territorio y analizar la compleja situación socioeconómica y política de la provincia de Buenos Aires.

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