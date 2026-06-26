Docentes de nivel inicial y de otros establecimientos educativos se movilizaron este viernes al Consejo Escolar de General Pueyrredon para exigir acciones concretas frente al hecho de violencia registrado días atrás en el Jardín de Infantes N.º 922, donde una docente fue agredida durante su jornada laboral.

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La protesta fue convocada por la Multicolor de SUTEBA General Pueyrredon, cuyos integrantes reclamaron la presencia del jefe distrital de Educación, Sebastián Elías. Durante la concentración se escucharon cánticos dirigidos al funcionario y se cuestionó la falta de respuestas oficiales ante una situación que, según señalaron, genera preocupación en toda la comunidad educativa.

Además del pedido de protección para la docente agredida, los manifestantes reclamaron la aplicación efectiva del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación, la cobertura de cargos vacantes, el fortalecimiento de los Equipos de Orientación Escolar y mejores condiciones laborales y salariales para el sector. También denunciaron el deterioro del servicio de IOMA y advirtieron sobre el impacto del ajuste en el sistema educativo.

Los docentes también expresaron críticas hacia las conducciones sindicales, al considerar que la convocatoria a una concentración frente al Municipio resultó insuficiente. En ese marco, durante la movilización comenzó a tomar fuerza la posibilidad de impulsar un paro para el próximo lunes, acompañado de un plan de lucha más amplio.

Desde la Multicolor sostuvieron que la agresión ocurrida en el Jardín N.º 922 no constituye un hecho aislado, sino que refleja problemas estructurales que atraviesa la educación pública. Por ello, insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes para prevenir nuevos episodios de violencia y garantizar condiciones adecuadas tanto para enseñar como para aprender.



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