Se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud de las seis personas que permanecen internadas tras el grave accidente ocurrido en las inmediaciones del Skate Park, donde un colectivo se subió a la vereda y embistió a varias personas.

Ads

Según la actualización difundida este viernes, no se registraron cambios significativos en la evolución de los pacientes respecto del último informe.

Los tres heridos de mayor gravedad continúan internados en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), permanecen en estado crítico y con pronóstico reservado, mientras los equipos médicos siguen de cerca su evolución.

En tanto, las otras tres personas lesionadas permanecen estables e internadas en salas comunes, donde continúan recuperándose favorablemente bajo seguimiento médico.

El siniestro, que dejó además una víctima fatal, provocó una fuerte conmoción en la ciudad. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que el colectivo terminó sobre la vereda e impactó contra quienes se encontraban en la zona del Skate Park.

Ads

Puede interesarte

Ads