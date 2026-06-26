La presencia de Mauricio Macri en Mar del Plata, en el marco de una cumbre del PRO, dejó una de las definiciones políticas más contundentes de las últimas semanas en torno al posicionamiento sobre la figura del jefe de Gabinete, Manuel Adorni: aseguró que su partido “va a votar por la interpelación de Adorni en ambas cámaras”.

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En un discurso atravesado por la necesidad de “generar confianza” como eje del proceso político y económico, el ex mandatario ratificó el posicionamiento del partido frente a la polémica que rodea al funcionario. “El PRO no cambió de opinión”, afirmó, antes de precisar: “Hoy demanda que el PRO está convencido y va a votar por la interpelación del señor Adorni en ambas cámaras”.

Macri encuadró esa decisión dentro de una mirada más amplia sobre el rumbo del país y el rol que su fuerza política decidió asumir frente al gobierno de Javier Milei. “Desde el PRO vamos a seguir haciendo algo que es inédito en la historia de la política argentina, que es apoyando todo lo que sea necesario para sacar la Argentina adelante”, sostuvo.

Sin embargo, marcó límites claros cuando consideró que ciertas decisiones afectan la credibilidad del proceso. En ese sentido, recordó sus cuestionamientos previos a la designación de Adorni: “No estaba de acuerdo con el nombramiento, creo que la gente, especialmente para un cargo de semejante importancia, tiene que llegar por los antecedentes, ningún tipo de lealtad ciega”.

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Para el ex presidente, la permanencia del funcionario genera un efecto negativo en el clima político y económico. “El PRO cree que mantener a Adorni destruye el cambio, destruye la confianza que necesita el cambio”, enfatizó, y advirtió que ese escenario “nos termina embarcando a todos en esta cosa del ruido”.

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En paralelo, cuestionó con dureza al kirchnerismo por impulsar la discusión: “No tiene autoridad moral, son bastante caraduras”, lanzó, aunque aclaró que la postura del PRO no responde a esa presión sino a una convicción propia.

A lo largo de su intervención, Macri insistió en que el concepto central para consolidar cualquier transformación es la confianza: “Sin confianza el ser humano no se entusiasma, no apuesta, no invierte”, remarcó. Y advirtió que el clima actual va en sentido contrario: “Lo que ha sucedido en los últimos meses es todo lo contrario a generar confianza”.

Finalmente, buscó bajar la tensión política, aunque sin retroceder en la decisión anunciada: “Ojalá que no haga falta esto y que no perdamos más tiempo ni energías”, expresó. Pero dejó en claro que, para el PRO, “nadie es más importante que el cambio”.

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En medio de un escenario político atravesado por disputas y reacomodamientos, el ex presidente dejó fijada una posición que tensiona la relación con el oficialismo, pero que -según definió- apunta a “blindar” el rumbo y sostener la credibilidad del proceso de transformación.