Repunta la temperatura en Mar del Plata, con una máxima de 15°
El pronóstico oficial anticipa vientos leves del noroeste y sudoeste, con variaciones de intensidad a lo largo del día y un progresivo aumento de la nubosidad hacia la tarde y la noche.
Mar del Plata presentará hoy condiciones meteorológicas estables, sin probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada estará caracterizada por cielo parcialmente nublado por la mañana, mayor nubosidad hacia la tarde y la noche, temperaturas entre 4° y 15° y vientos de baja a moderada intensidad del noroeste y sudoeste.
Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4° y vientos del sector noroeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la tarde se prevé un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado, una temperatura máxima de 15° y vientos leves del sudoeste.
Por la noche, las condiciones se sostendrán sin cambios significativos, con cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 8° y vientos leves del mismo sector.
Para el domingo se anticipa continuidad de cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas entre 6° y 10° y vientos del sudoeste más intensos, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.