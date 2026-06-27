El violento robo que sufrió un jubilado de 91 años en el barrio Bosque Alegre derivó en un fuerte pronunciamiento público de su hija, la abogada Fernanda Pizzini, quien difundió un comunicado a El Marplatense en el que denunció el deterioro del sistema de seguridad, la falta de recursos de las fuerzas policiales y las dificultades que enfrentan las víctimas después de un hecho delictivo.

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Según relató, el hombre fue arrojado al asfalto durante el asalto para sustraerle su automóvil, un Volkswagen Gol modelo 2010. Pizzini aseguró que se trata de la segunda vez que la familia atraviesa una situación similar en el mismo lugar y sostuvo que la experiencia dejó en evidencia las falencias del sistema. "No escribo esto solo desde el dolor de una hija, sino también como ciudadana y como abogada que conoce el funcionamiento de las instituciones y aun así sintió una absoluta impotencia", expresó.

En el comunicado, la letrada afirmó que durante el proceso posterior al robo encontró comisarías con serias carencias materiales y cuestionó que el Estado no brinde herramientas suficientes para garantizar el trabajo de las fuerzas de seguridad. También criticó que los vecinos deban invertir recursos propios en alarmas y otros sistemas de protección ante la falta de respuestas oficiales.

Otro de los puntos que planteó fue el funcionamiento de las compañías de seguros, a las que acusó de deshumanizar la atención mediante sistemas automatizados. "¿Qué persona de 91 años puede manejar una aplicación móvil en medio del trauma de haber sido asaltado?", se preguntó, al tiempo que advirtió sobre las dificultades que enfrentan especialmente los adultos mayores para realizar los trámites posteriores a un hecho de inseguridad.

Finalmente, Pizzini reclamó respuestas concretas de las autoridades políticas y judiciales y sostuvo que la inseguridad genera un profundo desgaste social. No obstante, destacó el acompañamiento recibido por parte del personal del Destacamento Policial Estación Chapadmalal y de la Comisaría 16ª de Mar del Plata, a quienes agradeció por el profesionalismo y la empatía demostrados durante ambos episodios sufridos por su padre.

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