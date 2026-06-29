A una semana del grave accidente ocurrido en las inmediaciones del Skate Park de Mar del Plata, cinco personas continúan internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), mientras que una de las pacientes fue trasladada este lunes a la Ciudad de Buenos Aires.

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Se trata de una mujer de 56 años, afiliada a IOMA y oriunda de Berazategui, quien permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Por disposición de su obra social, fue derivada en un vuelo sanitario al Hospital Italiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.

De acuerdo con el último parte médico, los otros dos pacientes que permanecen en terapia intensiva continúan en estado grave, aunque estables y bajo monitoreo permanente.

En tanto, los tres pacientes alojados en sala común evolucionan favorablemente y mantienen una mejora progresiva en su estado de salud.

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Con este traslado, son cinco las personas que permanecen internadas en el HIGA: dos en terapia intensiva y tres en sala común.

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