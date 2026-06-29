Mar del Plata tendrá este lunes 29 de junio una jornada típicamente invernal, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura mínima será de 0 °C, mientras que la máxima alcanzará los 12 °C, por lo que el frío se hará sentir durante gran parte del día.

Ads

Durante la madrugada y la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas cercanas al punto de congelación y vientos del sudoeste, de intensidad leve a moderada, que contribuirán a una sensación térmica más baja.

Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 12 °C, el valor más alto previsto para la jornada. El cielo continuará parcialmente nublado, con algunos períodos de mayor presencia de sol, mientras que los vientos persistirán desde el sudoeste.

Por la noche, la temperatura volverá a descender rápidamente y rondará los 4 °C, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. El SMN prevé una baja probabilidad de lloviznas, aunque no se esperan precipitaciones de importancia.

Ante estas condiciones, se recomienda salir con abrigo, especialmente durante las primeras y últimas horas del día, cuando el frío será más intenso. También se aconseja conducir con precaución por las bajas temperaturas y mantenerse atento a las actualizaciones del pronóstico oficial.

Ads

Ads