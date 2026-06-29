Una mujer de aproximadamente 40 años resultó herida este lunes por la mañana luego de protagonizar un choque entre dos vehículos en la intersección de las avenidas Jara y Colón.

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El siniestro se registró cuando, por causas que se investigan, la conductora de un Peugeot 208 impactó desde atrás contra una camioneta que se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo.

Como consecuencia del fuerte golpe, la mujer sufrió un traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento recuperada y presentaba tendencia al sueño al momento de ser asistida por personal de emergencias.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladada a una clínica privada para una mejor evaluación y control de su estado de salud. Las circunstancias del accidente son materia de investigación.



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