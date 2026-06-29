El proyecto que propone modificar el régimen de Zona Fría continúa sin avances en el Senado, donde permanece a la espera de ser tratado luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Por el momento, no fue incorporado al temario de sesiones y todavía no tiene una fecha definida para su debate.

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Mientras tanto, el esquema vigente no sufrió modificaciones. Esto significa que los usuarios de Mar del Plata y del resto de las localidades incorporadas al régimen de Zona Fría continúan accediendo al descuento en la tarifa de gas previsto por la legislación actual.

La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional propone reformar el régimen ampliado en 2021 y volver a un esquema más focalizado. De convertirse en ley, el beneficio automático quedaría reservado para las zonas de frío extremo, mientras que en ciudades como Mar del Plata solo lo conservarían los hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad o estén alcanzados por el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según las estimaciones difundidas durante el tratamiento del proyecto en Diputados, alrededor de 1,6 millones de hogares dejarían de recibir el subsidio automático, mientras que cerca de 1,8 millones continuarían alcanzados por el beneficio por cumplir con los requisitos establecidos.

La propuesta también contempla modificar la forma en que se aplica el descuento. En caso de ser aprobada, dejaría de calcularse sobre el total de la factura y pasaría a aplicarse únicamente sobre el precio del gas natural (PIST), además de incorporar un mecanismo para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA y prorrogar hasta 2045 el régimen de promoción de energías renovables.

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Sin embargo, ninguno de esos cambios entrará en vigencia mientras el Senado no avance con el tratamiento del proyecto. Si la Cámara alta aprueba el texto sin modificaciones, la iniciativa quedará sancionada. Si introduce cambios, deberá volver a Diputados para una nueva revisión, y si no consigue los votos necesarios, el régimen actual continuará vigente.

Por ahora, no hay cambios para los usuarios marplatenses. El descuento por Zona Fría sigue aplicándose en las facturas de gas y continuará de esa manera hasta que el Congreso defina el futuro de la iniciativa.

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