El encuentro, denominado "Abejas, polinización y kiwi", formó parte del ciclo "Encuentros Apícolas" y tuvo como objetivo fortalecer la formación del sector y promover el intercambio de conocimientos sobre el papel de las abejas en la producción frutícola, especialmente en el cultivo de kiwi, una de las actividades más importantes del sudeste bonaerense.

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Durante la jornada, investigadores del CIAS expusieron sobre la polinización como un servicio ecosistémico clave para la agricultura y destacaron el aporte de las abejas para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.

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La actividad permitió fortalecer la capacitación técnica de los participantes y generar un espacio de intercambio entre investigadores, productores y apicultores, consolidando el vínculo entre el ámbito científico y la producción local. Quienes deseen obtener más información sobre las acciones del área de Asuntos Agrarios pueden consultar el sitio www.mardelplata.gob.ar/agro1.

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