Los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) anunciaron un paro de actividades por 24 horas para este martes 30 de junio en toda la provincia de Buenos Aires.

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La medida de fuerza fue resuelta tras una sesión extraordinaria del frente sindical y será llevada adelante por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, por lo que se prevé un fuerte impacto en las escuelas públicas de Mar del Plata y el resto del territorio bonaerense.

Entre los principales reclamos, los sindicatos exigen una convocatoria urgente a paritarias para discutir una actualización salarial y reclaman medidas concretas para poner fin a los hechos de violencia que afectan a docentes y estudiantes dentro de las instituciones educativas.

Además, mediante un comunicado, manifestaron su rechazo a la sobrecarga laboral, cuestionaron la reforma previsional y expresaron su preocupación por el desfinanciamiento de la educación técnica.

Los gremios también reclamaron que se normalicen y garanticen las prestaciones de IOMA, la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.



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